‘The Twits’: een doldwaze musical vol chaos en kleur nu op Netflix

‘The Twits’, de nieuwe animatiefilm en musical gebaseerd op het boek van Roald Dahl, dompelt je onder in een wereld vol humor, muziek en complete gekte – helemaal in de geest van de schrijver van ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’.

Onder regie van Phil Johnston (Zootopia, Ralph Breaks the Internet) mixt deze film aanstekelijke muziek, scherpe humor en een flinke portie absurditeit. De soundtrack is van niemand minder dan David Byrne (Talking Heads), dus reken op eigenzinnige deuntjes die nog dagen in je hoofd blijven hangen.

Topcast achter de microfoon

Met stemmen van Natalie Portman, Emilia Clarke, Margo Martindale, Johnny Vegas en Alan Tudyk komt de maffe wereld van ‘The Twits’ helemaal tot leven.

Wraak, vriendschap en pure chaos

Meneer en Mevrouw Twit zijn twee gemene oudjes die hun buurt terroriseren met vuile streken – tot twee wezen en een stel magische dieren besluiten dat het genoeg is geweest. Wat volgt, is een kleurrijk avontuur vol muziek, wraak en dolle humor.

‘The Twits’ is nu te streamen op Netflix – hilarisch, maf en heerlijk Roald Dahl.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube