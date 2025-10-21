Fans van ‘Splinter Cell’, de missie is nog niet voorbij!

Eén dag na de première van Tom Clancy’s ‘Splinter Cell: Deathwatch’ kondigt Netflix al een verlenging aan: de animatieserie voor volwassenen krijgt een tweede seizoen.

Liev Schreiber voert de stemmencast aan van de reeks, de eerste animatie-adaptatie van de beroemde videogamefranchise, gecreëerd door Derek Kolstad – de bedenker van de succesvolle John Wick-films. Vanaf de eerste dag wist Tom Clancy’s ‘Splinter Cell’ zich een plek te veroveren in de dagelijkse Netflix Top 10 in de Verenigde Staten, waar de serie woensdag op de tiende plaats stond.

Gewonde agent

In de serie wordt de legendarische agent Sam Fisher (ingesproken door Schreiber) opnieuw opgeroepen voor een missie wanneer een jonge, gewonde agent zijn hulp komt inroepen. Kirby Howell-Baptiste leent haar stem aan Zinnia Mckenna in deze serie, geschreven door Kolstad en geregisseerd door Guillaume Dousse, met Félicien Colmet-Daage als co-regisseur.

‘Splinter Cell: Deathwatch’ is nu te zien op Netflix.

Foto: Youtube