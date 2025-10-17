Dit zijn de 5 meest bekeken films op Netflix in België

Elke week zeggen de trends op Netflix veel over wat Belgische kijkers graag zien. Tussen Hollywood-blockbusters, luchtige komedies en aangrijpende drama’s slagen sommige titels erin om helemaal bovenaan de ranglijst te belanden en de aandacht van het publiek te trekken.

Vraag jij je af welke films België op dit moment doen meeslepen? Hier is een overzicht van de 5 meest bekeken films op Netflix bij ons.

The Woman in Cabin 10

Tijdens een luxueuze cruise voor een reportage is een journaliste getuige van hoe een passagier ’s nachts overboord valt. Toch worden alle passagiers geteld en ontbreekt er niemand. Hoewel niemand haar gelooft, blijft ze antwoorden zoeken – met gevaar voor eigen leven.

Caramelo

Na een ingrijpende diagnose vindt een veelbelovende chef opnieuw hoop en humor dankzij een hond.

My Father, the BTK Killer

Opgegroeid met een vader die een monsterlijk dubbelleven leidde, vertelt de dochter van seriemoordenaar BTK haar huiveringwekkende verhaal in deze waargebeurde misdaaddocumentaire.

K-Pop Demon Hunter

De leden van een populaire K-Popgroep moeten hun leven in de spotlights combineren met hun geheime identiteit als demonenjagers – in een kleurrijke wereld vol mode, eten, stijl en de populairste muziek van deze generatie.

French Lover

Abel Camara is dé superster van het moment. Wanneer Marion, de perfecte ‘girl next door’, hem op een dag uit de nood helpt, vermoedt geen van beiden dat dit het begin is van een groot liefdesverhaal.

