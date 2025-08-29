‘The Thursday Murder Club’: Netflix brengt Helen Mirren, Pierce Brosnan en Ben Kingsley samen in een verrukkelijke detective

Opgepast, er staat een gloednieuwe Britse whodunit op Netflix! ‘The Thursday Murder Club’, gebaseerd op de bestseller van Richard Osman, belooft een heerlijke mix van mysterie, humor en Britse charme. Achter de camera? Niemand minder dan Chris Columbus, de regisseur van ‘Harry Potter’ en ‘Home Alone’.

In het verhaal volgen we vier gepensioneerden die hun donderdagmiddagen vullen met het oplossen van oude moordzaken. Elizabeth (Helen Mirren), een ex-spionne, Ron (Pierce Brosnan), een kleurrijke oud-vakbondsman, Ibrahim (Ben Kingsley), een rustige psychiater, en Joyce (Celia Imrie), een pittige verpleegster. Wat als een onschuldige hobby begint, wordt plots bloedserieus wanneer er een moord in hun eigen buurt plaatsvindt.

Topcast

En het blijft niet bij dit viertal: ook Naomi Ackie, David Tennant, Jonathan Pryce, Richard E. Grant en Tom Ellis duiken op. Regisseur Chris Columbus noemt het “een van de meest geweldige casts sinds ‘Harry Potter’”.

Een vleugje ‘Only Murders in the Building’

Wie houdt van ‘Only Murders in the Building’ zal zich meteen thuis voelen: humor, spanning en veel onderlinge chemie. Alleen speelt dit verhaal zich af met een Britse knipoog én een flinke portie seniorenwijsheid.

Kortom: een charmante misdaadkomedie vol spanning, warmte en heel wat zelfspot. Klaar om je nieuwe favoriete Netflix-film te worden?

Via Streamnews.be

Foto: Youtube