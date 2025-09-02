De nieuwigheden van september op Netflix

September luidt de grote terugkeer in van gezellige avonden voor het scherm. Met nieuwe, langverwachte series, gloednieuwe films en seizoenen die een comeback maken, heeft Netflix een rijk programma in petto om je door het begin van het nieuwe seizoen te loodsen.
De nieuwste films:
10/09
Aka Charlie Sheen
12/09
The Wrong Paris
13/09
Canelo vs Crawford
16/09
Rebel Royals: An Unlikely Love Story
18/09
Same Day with Someone
26/09
French Lover
Ruth & Boaz
De nieuwste series:
08/09
Dr. Seuss’s Red Fish, Blue Fish
09/09
Kiss or Die
11/09
Diary of a Ditched Girl
Beauty in Black
12/09
You and Everything Else
Maledictions
18/09
Black Rabbit
Platonik
19/09
Billionaires’ Bunker
Haunted Hotel
23/09
Crime Scene Zero
25/09
House of Guinness
Alice in Borderland
Wayward
