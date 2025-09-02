HomeStreamnewsNetflixDe nieuwigheden van september op Netflix
De nieuwigheden van september op Netflix

September luidt de grote terugkeer in van gezellige avonden voor het scherm. Met nieuwe, langverwachte series, gloednieuwe films en seizoenen die een comeback maken, heeft Netflix een rijk programma in petto om je door het begin van het nieuwe seizoen te loodsen.

De nieuwste films:

10/09

Aka Charlie Sheen

12/09

The Wrong Paris

13/09

Canelo vs Crawford

16/09

Rebel Royals: An Unlikely Love Story

18/09

Same Day with Someone

26/09

French Lover

Ruth & Boaz

De nieuwste series:

08/09

Dr. Seuss’s Red Fish, Blue Fish

09/09

Kiss or Die

11/09

Diary of a Ditched Girl

Beauty in Black

12/09

You and Everything Else

Maledictions

18/09

Black Rabbit

Platonik

19/09

Billionaires’ Bunker

Haunted Hotel

23/09

Crime Scene Zero

25/09

House of Guinness

Alice in Borderland

Wayward

