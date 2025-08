‘Final Destination: Bloodlines’ na bioscoopsucces nu te zien op HBO Max

Het zesde deel in de iconische horrorreeks, Final Destination: Bloodlines, is vanaf 1 augustus te bekijken op HBO Max. De film, geregisseerd door Zach Lipovsky en Adam Stein, werd een groot bioscoopsucces.

Waar gaat het over?

Voor fans van het eerste uur voelt deze film als een terugkeer naar de roots van de franchise. Stefanie, een universiteitsstudente, wordt geteisterd door een terugkerende, angstaanjagende nachtmerrie. Ze besluit terug te keren naar haar geboortestad om contact te zoeken met de enige persoon die het dodelijke patroon kan doorbreken — en haar vrienden én zichzelf kan redden van een onafwendbaar lot.

Wie zit er in de cast?

Zoals gebruikelijk in de franchise zien we een volledig nieuwe cast, met vooral opkomende gezichten. Kaitlyn Santa Juana, bekend uit The Flash, speelt de hoofdrol van Stefanie. Ze wordt bijgestaan door Teo Brione, die haar zus vertolkt, en Richard Harmon, bekend van The 100.

Succes bij publiek en critici

Veertien jaar na het vorige deel heeft Final Destination: Bloodlines de reeks nieuw leven ingeblazen. De film kreeg overwegend positieve kritieken, en ook aan de kassa presteerde hij uitstekend. Met een budget van 50 miljoen dollar bracht de film wereldwijd meer dan 285 miljoen dollar op. Daarmee is het, zelfs zonder inflatiecorrectie, het meest succesvolle deel uit de reeks. Komt er binnenkort nóg een vervolg?

Via Streamnews.be