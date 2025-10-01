‘The Lost Bus’: Matthew McConaughey en America Ferrera in een meeslepend, waargebeurd drama (trailer)

Regisseur Paul Greengrass (United 93, Captain Phillips) brengt met The Lost Bus een intens en aangrijpend drama, gebaseerd op het boek Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire van journaliste Lizzie Johnson. Het verhaal reconstrueert de gebeurtenissen rond de Camp Fire in 2018, een van de dodelijkste bosbranden in de geschiedenis van Californië.

Het verhaal

In het middelpunt staat Kevin McKay (Matthew McConaughey), een schoolbuschauffeur, en Mary Ludwig (America Ferrera), een onderwijzeres. Samen moeten zij 22 kinderen in veiligheid brengen terwijl een allesvernietigende vuurzee de regio verzwelgt. Wat begint als een alledaagse busrit, verandert in een race tegen de klok waarbij elke seconde telt.

Cast & productie

Naast McConaughey en Ferrera zien we Yul Vazquez als brandweercommandant en Ashlie Atkinson als Ruby, de verantwoordelijke van het busdepot. De soundtrack werd gecomponeerd door James Newton Howard, die de spanning en emotionele intensiteit versterkt. Het project is geproduceerd door Apple Studios, Blumhouse Productions en Comet Films, met Jamie Lee Curtis en Jason Blum als producenten. Het grootste deel van de opnames vond plaats in New Mexico, onder meer in Ruidoso, Santa Fe en Española.

Een mix van kracht en kwetsbaarheid

Na de wereldpremière op het Toronto International Film Festival op 5 september 2025 verscheen The Lost Bus beperkt in enkele Amerikaanse zalen op 19 september. De eerste recensies prijzen de levensechte reconstructie van de ramp en de constante spanning die Greengrass weet neer te zetten met zijn nerveuze, bijna documentaire stijl. Toch zijn er ook kanttekeningen: het scenario wordt soms als voorspelbaar ervaren, met familiaire verhaallijnen die de intensiteit afzwakken. Ook het emotioneel en visueel uitputtende ritme verdeelt de meningen.

Meer dan een rampenfilm

Hoewel The Lost Bus vooral spanning en adrenaline biedt, resoneert de film ook op maatschappelijk vlak. De schaduw van klimaatverandering hangt nadrukkelijk over het verhaal, net als de kwetsbaarheid van instellingen en infrastructuren die tijdens de ramp tekortschoten.

Eindoordeel

The Lost Bus is een confronterend, soms moeilijk te verteren drama dat zowel de gruwel als het heldendom in extreme omstandigheden laat zien. Het is tegelijk een rampenfilm en een waarheidsgetrouw getuigenis van een tragedie die de Verenigde Staten diep heeft getekend. Voor liefhebbers van intense cinema én waargebeurde verhalen is dit een niet te missen titel.

Beschikbaar vanaf 1 oktober op Apple TV+.

