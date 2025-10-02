Play Dirty: de nieuwe reeks van Shane Black nu op Prime Video

Prime Video trapt oktober af met Play Dirty, de gloednieuwe originele reeks die vanaf 1 oktober in België beschikbaar is.

Achter de camera staat Shane Black, de meester van de ironische actiefilm (Lethal Weapon, The Nice Guys), die ditmaal een explosieve én stijlvolle duik neemt in de wereld van de georganiseerde misdaad.

Een topcast

Voor deze ambitieuze productie heeft Prime Video een indrukwekkende cast samengebracht:

Mark Wahlberg (The Departed, Uncharted) vertolkt Parker, een geniale dief met ijskoude precisie.

LaKeith Stanfield (Sorry to Bother You, Judas and the Black Messiah) speelt Grofield, de onvoorspelbare bondgenoot.

Rosa Salazar (Alita: Battle Angel, Undone) geeft gestalte aan Zen, een mysterieuze en intense figuur.

Daarnaast versterken ervaren acteurs in bijrollen deze luxueuze bezetting.

Het verhaal

In Play Dirty plant meesterdief Parker (Mark Wahlberg) de grootste kraak van zijn carrière. Samen met Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) en een doorwinterd team stuit hij onverwachts op een buit die hen lijnrecht tegenover de New Yorkse maffia plaatst. Wat volgt is een gedurfde en gevaarlijke strijd vol adrenaline.

Tussen spanning en zwarte humor

Zoals we van Shane Black gewend zijn, combineert Play Dirty snelle actie met scherpe dialogen en een flinke dosis donkere humor. Het resultaat belooft een serie te worden die even meeslepend als charmant is – in de traditie van de moderne misdaadklassiekers.

