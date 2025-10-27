The Chair Company: wanneer ‘The Office’ en ‘Severance’ elkaar kruisen op HBO Max

Waar gaat het over?

William Ronald Trosper lijkt het perfecte leven te leiden: hij is getrouwd met Barb, vader van twee kinderen en heeft een stabiele kantoorbaan bij een groot bedrijf. Alles verloopt volgens plan — tot op een dag, tijdens een presentatie, zijn stoel onder hem vandaan glijdt. Op het eerste gezicht onschuldig, maar die kleine val zal zijn hele leven op z’n kop zetten.

Een zwarte komedie met een absurde twist

Acteur en komiek Tim Robinson, bekend van Saturday Night Live en I Think You Should Leave, werkt samen met Zach Kanin aan een nieuwe HBO-serie waarin hij zelf de hoofdrol speelt. The Chair Company telt acht afleveringen en balanceert tussen zwarte komedie en psychologisch drama. Na zijn gênante val ontwikkelt William een bizarre obsessie voor… stoelfabrikanten. Hij is ervan overtuigd dat er een complot achter schuilt. Wat begint als een klein ongemak groeit uit tot een existentiële crisis vol wanen, symboliek en absurde humor.

Een scherp en ongemakkelijk spel

Elke aflevering duurt ongeveer dertig minuten en wisselt ongemakkelijk realisme af met surreële humor. Robinson schittert als de hyperbewuste werknemer die steeds verder wegzakt in paranoia en zelftwijfel. Zijn spel is scherp, nerveus en vaak pijnlijk herkenbaar — alsof The Office een duistere filosofische draai krijgt. De visuele stijl is strak en minimalistisch, wat de beklemmende sfeer versterkt. De snelle montage en herhalende signalen zorgen ervoor dat de kijker, net als William, nooit helemaal kan ontspannen.

Een satire op kantoorleven en controleverlies

The Chair Company fileert op briljante wijze de moderne werkcultuur: prestatiedruk, conformisme en het verlangen naar betekenis in een wereld vol banaliteit. De serie drijft de absurditeit van het alledaagse op de spits, met humor die even slim als ongemakkelijk is.

Release en verwachtingen

De serie ging op 12 oktober in première op HBO Max. Wekelijks verschijnt er een nieuwe aflevering, met de seizoensfinale op 30 november. Alles wijst erop dat The Chair Company een van de meest originele en geestig verontrustende series van het najaar wordt.

Via Streamnews.be