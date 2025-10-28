‘Malice’ op Prime Video: Spanning, verraad en explosieve geheimen

Prime Video heeft de officiële trailer vrijgegeven van Malice, een duistere thrillerserie in zes afleveringen met in de hoofdrollen Carice van Houten (Game of Thrones), David Duchovny (The X-Files) en Jack Whitehall (Jungle Cruise).

De serie, ontwikkeld door James Wood (Rev), vertelt een scherp verhaal over wraak, sociale ongelijkheid en bedrog — allemaal tegen de idyllische, maar verraderlijke achtergrond van Griekenland. Alle afleveringen van Malice zijn vanaf 14 november exclusief te streamen op Prime Video.

Het verhaal

Adam (Jack Whitehall) is een charmante privéleraar die tijdens een vakantie in Griekenland de rijke familie Tanner leert kennen. Wanneer de jonge au pair van het gezin plots ernstig ziek wordt, grijpt Adam zijn kans om zich langzaam in hun leven te nestelen — eerst als hulp, dan als vertrouweling. Eenmaal terug in Londen weet hij zich zelfs in hun huis te installeren. Maar achter zijn glimlach schuilt een jaloerse en wraakzuchtige geest.

Geleidelijk begint Adam de relaties binnen het gezin te vergiftigen, vooral tussen Jamie Tanner (David Duchovny) en Nat (Carice van Houten). Hij manipuleert, liegt en zaait wantrouwen, terwijl hij stap voor stap zijn plan uitvoert om de familie ten gronde te richten. Naarmate zijn obsessie groeit, beginnen anderen vragen te stellen over zijn verleden — en wie dat probeert te ontrafelen, belandt al snel in levensgevaar. Wanneer de chaos compleet is, beseft Jamie dat Adam misschien wel de oorzaak is van al hun recente tegenslagen. Maar is het nog niet te laat om zijn gezin te redden van een vijand die letterlijk onder hun dak leeft?

Jack Whitehall over zijn rol

“Deze rol is totaal anders dan alles wat ik eerder heb gedaan,” vertelt Jack Whitehall. “Overstappen van komedie naar zo’n donker, complex personage was fantastisch. Adam is iemand die je constant aan het twijfelen brengt: het ene moment is hij charmant en grappig, het volgende angstaanjagend. Wat ik geweldig vind aan Malice, is dat je nooit weet wie te vertrouwen is — zodra je denkt te weten wie de slechterik is, draait alles om.”

Sterke regie en cinematografie

Malice wordt geregisseerd door Mike Barker (Fargo, The Handmaid’s Tale) en Leonora Lonsdale (Dangerous Liaisons, The Pale Horse). Hun gecombineerde talent zorgt voor een serie die even stijlvol als intens is — een psychologisch kat-en-muisspel vol zon, schaduw en spanning.

Via Streamnews.be