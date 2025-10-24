Kathryn Bigelow maakt knallende comeback met ‘A House of Dynamite’

Kathryn Bigelow is terug, en hoe! De Oscarwinnende regisseuse van ‘The Hurt Locker’ en ‘Zero Dark Thirty’ keert na acht jaar stilte terug met een nieuwe film op Netflix: ‘A House of Dynamite’.

In de film wordt een onbekende raket ontdekt die op weg is naar de Verenigde Staten. Vanaf dat moment tikt de klok genadeloos verder: we volgen het verhaal minuut per minuut, vanuit verschillende invalshoeken – van het Pentagon tot het Witte Huis. Paniek, chaos en morele dilemma’s gegarandeerd.

Topcast vol spanning

Idris Elba speelt de president die plots voor een onmogelijke keuze staat, terwijl Rebecca Ferguson te zien is als de officier die de nucleaire waarschuwingen moet bewaken. Rond hen cirkelen generaals, adviseurs en ministers, allemaal met één vraag in het hoofd: moeten we terugslaan of niet?

De echte vijand? Het systeem zelf

Bigelow keert terug naar haar vertrouwde thema’s: spanning, verantwoordelijkheid en de druk van beslissingen op het scherp van de snee. Alleen… deze keer is de vijand niet een land of persoon, maar het systeem zelf – dat broze evenwicht dat elk moment kan ontploffen.

Gemengde reacties, maar één ding is zeker: ze is terug

Critici verschillen van mening: de ene noemt het haar strakste film ooit, de andere vindt het iets te herhalend. Maar over één ding zijn ze het allemaal eens: Bigelow is en blijft een meester in spanning opbouwen.

‘A House of Dynamite’ is nu wereldwijd te zien op Netflix, na een korte bioscooprelease op 10 oktober. Een film die evenveel vragen oproept als hij spanning biedt – en die naam alle eer aandoet.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube