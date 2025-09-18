‘Black Rabbit’ op Netflix: Jude Law en Jason Bateman in meeslepende thriller (trailer)

Netflix pakt groots uit met Black Rabbit, een meeslepende mini-serie die vanaf 18 september 2025 te streamen is. Het is een mix van familiedrama en stedelijke thriller en brengt twee zwaargewichten van film en televisie samen: Jude Law en Jason Bateman, zowel voor als achter de camera.

Een verhaal vol spanning

De serie speelt zich af in het nachtleven van New York, waar Jake Friedkin (Jude Law), eigenaar van de chique lounge Black Rabbit, zijn wankele imperium probeert overeind te houden. Zijn zorgvuldig opgebouwde wereld stort in wanneer zijn broer Vince (Jason Bateman) plots opduikt. Vince is een onvoorspelbare man wiens schulden en persoonlijke demonen alles uit balans brengen. De broederstrijd, vol loyaliteit, oude wrok en diep begraven geheimen, vormt het emotionele en explosieve hart van het verhaal.

Sterrencast

Naast het duo Law-Bateman heeft Netflix een indrukwekkende cast samengesteld: Cleopatra Coleman, Ṣọpẹ Dìrísù, Amaka Okafor, Troy Kotsur, Abbey Lee, Odessa Young, Chris Coy, Robin de Jesús en Dagmara Domińczyk. De mix van gevestigde namen en opkomende talenten belooft krachtige acteerprestaties en intense scènes in elke aflevering.

Ambitieuze regie

De regie van Black Rabbit is al even indrukwekkend. Jason Bateman neemt de eerste twee afleveringen voor zijn rekening, waarna Laura Linney, Ben Semanoff en Justin Kurzel het stokje overnemen. Het resultaat is een visueel rijke serie, balancerend tussen psychologische spanning, ingehouden geweld en een vleugje zwarte humor.

Waarom je Black Rabbit moet kijken

Black Rabbit is meer dan een thriller: het verkent universele thema’s zoals familiebanden, oude wonden, verlossing en de prijs van keuzes. De confrontatie tussen Jude Law en Jason Bateman belooft vuurwerk, ondersteund door een stijlvolle, donkere sfeer en een strak tempo.

Eindoordeel

Met een topcast, hoogwaardige regie en een verhaal vol geheimen heeft Black Rabbit alles in zich om een nieuwe Netflix-hit te worden. Vanaf 18 september te zien op Netflix.

Via Streamnews.be