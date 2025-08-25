Dit zijn momenteel de 5 meest bekeken series op Netflix in België

Heb je wat vrije tijd en weet je niet goed wat je moet kijken? In plaats van eindeloos door het Netflix-menu te scrollen, waarom niet vertrouwen op wat andere abonnees bekijken? En nog beter: wat je landgenoten het vaakst opzetten!

Netflix stelt regelmatig een top op van de populairste programma’s per regio. Natuurlijk zijn smaken verschillend en spreekt niet alles je aan, maar zo krijg je wel een duidelijk beeld van de trends van het moment.

Wednesday

Terug op Nevermore wordt Wednesday Addams ongewild tot een icoon gebombardeerd, terwijl haar visioenen steeds sterker worden en haar de nakende dood van Enid voorspellen. Geconfronteerd met een nieuw mysterie stort ze zich in een duister en gevaarlijk onderzoek…

Young Millionaires

Vrijdag de 13e in het 13e arrondissement: Samia, Léo, David en Jess, jeugdvrienden, winnen de jackpot in de loterij. Maar op hun 17e kunnen ze het ticket niet innen… Het eerste probleem van een lange reeks, want de hoofdprijs winnen op die leeftijd betekent ook een golf aan ellende. Want serieus ben je niet als je 17 jaar bent én 17 miljoen hebt!

Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser

Oud-deelnemers en producenten onthullen de intense en schadelijke realiteit achter het succes van The Biggest Loser in deze confronterende documentaire.

Untamed

Kyle Turner, een speciaal agent van de Amerikaanse Nationale Parkendienst, probeert de orde te handhaven in de uitgestrekte wildernis. Een onderzoek naar een gewelddadige dood sleurt hem mee in een race vol duistere geheimen die zowel met het park als met zijn eigen verleden verbonden zijn.

Unspeakable Sins

Een vrouw die vastzit in een tiranniek huwelijk vindt troost bij een jongere man, tot hun geheime relatie ontspoort in een wreed overlevingsspel.

