‘Squid Game’ seizoen 3: trailer belooft bloed, spanning en keiharde keuzes

De spanning was om te snijden aan het einde van seizoen 2, maar nu is er eindelijk een trailer voor het derde seizoen van ‘Squid Game’. En die stelt niet teleur: meer actie, meer drama en vooral… nóg dodelijkere spelletjes.

Speler 456, Gi-hun, is terug. Maar deze keer is hij allesbehalve zeker van zijn stuk. Na een gefaalde opstand, het verlies van een bondgenoot en een verrader in zijn buurt, zit hij op zijn tandvlees. Toch moet hij opnieuw meedoen aan de levensgevaarlijke spellen. Opgeven? Geen optie.

Nieuwe spellen, nieuwe nachtmerries

Wat we in de trailer zien: nog gemenere proeven, bizarre psychologische spelletjes en morele dilemma’s om u tegen te zeggen. Eén verkeerde zet en je ligt eruit – letterlijk.

De Spelleider en VIP’s zijn ook terug

De kille Front Man is er weer, met een nieuwe lichting mysterieuze VIP’s aan zijn zijde. Ondertussen zoekt politieagent Jun-ho nog altijd naar de waarheid… zonder te weten dat iemand hem van binnenuit saboteert.

Wie kun je nog vertrouwen?

Verraad, keuzes op leven en dood, en een strijd tegen het systeem: Gi-hun staat voor zijn zwaarste test ooit. Maar slaagt hij erin om eindelijk het spel te stoppen of gaat hij er zelf aan onderdoor?

‘Squid Game’ seizoen 3 is vanaf 27 juni op Netflix te bekijken.

