‘The Sandman’ seizoen 2: Netflix onthult trailer van epische slotseizoen

Netflix heeft de officiële trailer uitgebracht voor het tweede seizoen van The Sandman, de veelgeprezen serie gebaseerd op het meesterwerk van Neil Gaiman. De beelden beloven een laatste hoofdstuk dat even groots als emotioneel zal zijn.

In deze nieuwe afleveringen gaat Morpheus (Tom Sturridge) verder met zijn spirituele en kosmische zoektocht. Hij moet het opnemen tegen Lucifer (gespeeld door Gwendoline Christie) om zijn verloren liefde Nada te redden, die gevangen zit in de Hel. Ondertussen lopen de spanningen met zijn broers en zussen – de andere Endless – steeds verder op. Zo krijgen we intrigerende ontmoetingen met Death, Desire, Delirium en Destruction.

De trailer blinkt uit met verbluffende beelden vol duistere magie, mythologische wezens, buitenaardse landschappen en hemelse confrontaties. De sfeer blijft trouw aan de visuele en symbolische rijkdom die de serie vanaf het begin heeft onderscheiden.

Netflix bevestigde ook dat dit het laatste seizoen zal zijn. Het wordt opgesplitst in twee delen:

Volume 1: vanaf 3 juli op Netflix

Volume 2: vanaf 24 juli

Afsluitende bonusepisode: 31 juli

Als veelzeggend afscheid klinkt in de trailer de boodschap: “Iedereen houdt van goede verhalen. Maar elk verhaal heeft een einde.”

Het slot van The Sandman belooft een adembenemend einde te worden – een passend afscheid voor een verhaal dat generaties lezers en kijkers heeft betoverd.

Via Streamnews.be