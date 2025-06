‘Wednesday’ seizoen 2 onthult nieuwe schooldirecteur en sterrencast vol verrassingen (video)

Het is bijna tijd om terug te keren naar Nevermore Academy. Na de dood van directrice Larissa Weems (Gwendoline Christie) in seizoen 1, neemt een nieuwe leider het roer over: Barry Dort, gespeeld door Steve Buscemi.

Seizoen 2 van Wednesday markeert niet alleen de terugkeer van Jenna Ortega in de titelrol, maar ook een langverwachte reünie tussen Buscemi en regisseur Tim Burton, die voor het eerst sinds Big Fish (2003) weer samenwerken. “Dit jaar brengen we de familie naar Nevermore,” onthulde Burton over het tweede seizoen. “Je familie op school hebben — dat is toch de ergste nachtmerrie ooit?”

Netflix heeft zopas een gloednieuwe trailer gelanceerd waarin de nieuwe directeur belooft Nevermore weer naar zijn gloriedagen te leiden door “onze rangen te vernieuwen met een nieuwe generatie enthousiaste buitenbeentjes”.

Wat kunnen we verwachten van seizoen 2?

Naast bekende gezichten zoals Jamie McShane (sheriff Galpin) en Fred Armisen (oom Fester), verwelkomt het nieuwe seizoen een indrukwekkende lijst gastacteurs:

Christopher Lloyd (The Addams Family)

Thandiwe Newton (Westworld)

Frances O’Connor (The Conjuring 2)

Haley Joel Osment (The Sixth Sense)

Heather Matarazzo (Scream)

Joonas Suotamo (Star Wars)

Joanna Lumley (The Sandman) als grootmoeder

En niemand minder dan Lady Gaga (Joker: Folie à Deux)

Ook Moosa Mostafa (Eugene), Georgie Farmer (Ajax), Victor Dorobantu (De Hand) en Hunter Doohan (Tyler) keren terug.

Tim Burton regisseert opnieuw

Burton neemt opnieuw plaats in de regiestoel voor de eerste aflevering, getiteld Here We Woe Again, die op 6 augustus op Netflix verschijnt. Het tweede deel van het seizoen volgt op 3 september.

