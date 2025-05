Wereld in crisis, ego’s op scherp: ‘Mountainhead’ is de nieuwe must-see van HBO

Check nu de officiële teaser van ‘Mountainhead’, de gloednieuwe HBO-film van Jesse Armstrong, het brein achter ‘Succession’, goed voor zeven Emmy’s en een Oscarnominatie.

Het verhaal? Vier miljardairs, al jaren bevriend, trekken zich een weekend terug in luxe terwijl de wereld in brand staat. Wat begint als ontspanning, verandert snel in ongemakkelijke gesprekken, scherpe confrontaties en heel wat onderhuidse spanningen. Reken op pittige dialogen, verrassende onthullingen en dat typische snufje zwarte humor.

Topcast

In de hoofdrollen zien we Steve Carell (Randall), Jason Schwartzman (Souper aka Hugo Van Yalk), Cory Michael Smith (Venis) en Ramy Youssef (Jeff). Verder ook Hadley Robinson, Andy Daly, Ali Kinkade, Daniel Oreskes, David Thompson, Amie MacKenzie en Ava Kostia.

Met zijn messcherpe blik op macht, rijkdom en vriendschap onder druk, belooft ‘Mountainhead’ een mix van satire, drama en donkere humor waar je niet van weg kunt kijken.

‘Mountainhead’ is vanaf 1 juni exclusief op HBO Max te bekijken. Mis ‘m niet!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube