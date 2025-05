‘The Four Seasons’: Tina Fey verkent liefde en vriendschap op middelbare leeftijd

Tina Fey is terug! Maar verwacht geen dolkomische dialogen zoals in ‘30 Rock’. In ‘The Four Seasons’, een gloednieuwe miniserie op Netflix, ruilt ze de snelle grappen in voor een warme, herkenbare komedie over liefde, vriendschap en ouder worden – met een glimlach én een krop in de keel.

De reeks, die gebaseerd is op de gelijknamige filmklassieker uit 1981, volgt drie bevriende koppels die samen vier uitstapjes beleven – eentje per seizoen. Wat begint als gezellige weekendjes weg, groeit uit tot een eerlijke kijk op relaties: van sleur en verdriet tot herontdekking en nieuwe kansen. Kortom, het echte leven.

Sterrencast met klik

De serie blinkt vooral uit dankzij de topcast. Tina Fey schittert zoals altijd, en krijgt gezelschap van onder anderen Colman Domingo (Euphoria), Will Forte, Steve Carell (The Morning Show) en Kerri Kenney-Silver. Hun chemie spat van het scherm – vooral het subtiele, dubbelzinnige vriendschapsspel tussen Fey en Domingo zorgt voor memorabele scènes.

Humor met hart

‘The Four Seasons’ is geen gag-per-minuut-komedie, maar een warme ‘comfort show’ met ruimte voor oprechte emoties én een paar goede lachmomenten. Denk aan ‘Parenthood’ of ‘Friends from College’, maar dan met meer rust en zachtheid. Sommige dramatische scènes raken iets minder, maar andere – zoals een eerlijke ruzie of een ontroerend vader-dochtermoment – komen binnen.

Zalig wegkijken

Met herkenbare situaties, fijne personages en een relaxte vibe is ‘The Four Seasons’ perfect bingemateriaal voor wie houdt van series die je een goed gevoel geven. Geen grote verrassingen, wel een hoop kleine, mooie momenten.

‘The Four Seasons’ is nu op Netflix te bekijken.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube