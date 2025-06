The Waterfront: spannend familiedrama vanaf nu op Netflix (trailer)

Netflix duikt op 19 juni in de donkere wateren van The Waterfront, een nieuwe, meeslepende dramaserie van Kevin Williamson, de bedenker van Scream en Dawson’s Creek. Geïnspireerd door waargebeurde feiten, volgt deze serie een verscheurde vissersfamilie aan de kust van North Carolina, waar geheimen, macht en persoonlijke conflicten het voortbestaan van een imperium bedreigen.

Een moderne tragedie aan zee

De familie Buckley runt al generaties een bloeiende visserij, maar door economische druk, striktere quota en interne spanningen dreigt alles in te storten. Wanneer Harlan Buckley – de lang verdwenen patriarch – plots terugkeert, probeert hij de controle te heroveren op een familie die uit elkaar dreigt te vallen.

Maar Harlans ruwe stijl en ouderwetse principes botsen met de nieuwe realiteit én met zijn eigen kinderen, die elk worstelen met hun eigen verlangens, fouten en geheimen. Van illegale deals tot familieverraad: The Waterfront belooft een intense en meeslepende rit.

Een ijzersterke cast

Met onder meer:

Holt McCallany (Mindhunter) als de koppige Harlan Buckley

(NCIS) als zijn stille maar sterke echtgenote Mae

(Animal Kingdom) als zoon Cane

(Supergirl) als dochter Bree

(Supergirl) als dochter Bree Danielle Campbell, Topher Grace, Rafael Silva, Dave Annable en anderen vervolledigen de cast

Van de makers van Scream en The Following

Kevin Williamson creëerde de serie, samen met producent Ben Fast. De eerste afleveringen zijn geregisseerd door Marcos Siega, bekend van Dexter en You. Verwacht dus visueel krachtige scènes, hoog oplopende spanningen en moreel grijze keuzes.

Waarom kijken?

The Waterfront heeft alles in zich om de volgende grote familiekroniek te worden, in de sfeer van Ozark, Bloodline of Yellowstone. Doorleefde personages, rauwe emoties, en een intrigerende kijk op het leven in het zuiden van de VS maken deze reeks binge-waardig van begin tot eind.

The Waterfront, seizoen 1 vanaf 19 juni op Netflix (8 afleveringen)

Via Streamnews.be