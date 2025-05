Seizoen 4 van ‘Love, Death & Robots’: bereid je voor op een nieuwe klap in je gezicht

Net nu we nog aan het bekomen zijn van het nieuwe seizoen van Black Mirror, komt Netflix alweer met een andere langverwachte release. Het vierde seizoen van Love, Death & Robots belooft opnieuw een reeks unieke verhalen die je aan het lachen, huilen of sidderen zullen brengen.

Technologie als spiegel

Het originele concept van Love, Death & Robots maakte de serie razendsnel tot publieksfavoriet. Hoewel het officieel tot het sciencefictiongenre behoort, gaan de verhalen veel verder dan ruimtegevechten of gewapende robots. Net als Black Mirror biedt de reeks een filosofische blik op technologie en de toekomst. En soms: gewoon keiharde humor.

Het gaat om een anthologie van korte, op zichzelf staande films die je in willekeurige volgorde kunt bekijken. Je hoeft dus de vorige seizoenen niet gezien te hebben om te genieten van Volume 4 — al zijn die zeker het bingen waard.

Wat mag je verwachten?

Tien nieuwe kortfilms die variëren van visueel verbluffend tot emotioneel of zenuwslopend. Allemaal totaal anders, vooral dankzij de grote variatie in animatiestijlen. Van stop-motion tot klassieke tekenfilm, 3D-animatie en zelfs anime: het volledige palet komt aan bod.

Absurd en briljant

De afleveringen behandelen opnieuw een breed scala aan thema’s. Zo krijg je onder andere een herinterpretatie van het iconische Red Hot Chili Peppers-concert in Ierland in 2003 — geregisseerd door niemand minder dan David Fincher.

In Spider Rose keren we terug naar het cyberpunk-universum van Swarm uit het vorige seizoen. In een andere aflevering plant een kat — samen met zijn robotbutler — de wereldoverheersing. En voor het eerst in de reeks zal één van de afleveringen in live-action worden gefilmd.

De fans reageren enthousiast maar voorzichtig. Zoals bij de vorige seizoenen zal niet elk verhaal een parel zijn, maar drie of vier afleveringen zullen ongetwijfeld blijven hangen. De vraag blijft: weet volume 4 de unieke visuele en verhalende stijl van Love, Death & Robots vast te houden?

Love, Death & Robots: Volume 4 is vanaf 15 mei te zien op Netflix.

Via Streamnews.be