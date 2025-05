‘Deep Cover’: Bryce Dallas Howard en Orlando Bloom infiltreren de misdaad… in improvisatiestijl! (trailer)

Prime Video licht het doek op voor Deep Cover, een knotsgekke actiekomedie die op 12 juni 2025 wereldwijd te streamen zal zijn. Geen bioscooprelease, wél rechtstreeks in je woonkamer. En geloof ons: deze film wordt even explosief als absurd!

Het verhaal

Kat (gespeeld door Bryce Dallas Howard) is een toneeldocente in improvisatie die twijfelt aan haar carrière en ambities. Tot ze plots de kans van haar leven krijgt: een undercoveragent (Sean Bean) vraagt haar om zich in het Londense misdaadmilieu te begeven… voor een oefening. Of toch niet helemaal. Samen met twee van haar leerlingen (Orlando Bloom en Nick Mohammed) gaat ze de uitdaging aan om zich voor te doen als échte gangsters. Improviseren is één ding, maar gevaarlijke criminelen overtuigen? Dat is een ander paar handboeien…

Tussen misdaadfilm en parodie

Deep Cover speelt heerlijk met het contrast tussen het keiharde criminele wereldje en de knullige methodes van amateurtoneelspelers. Denk aan een Britse versie van Hit Man, maar dan met nóg meer misverstanden. Regisseur Tom Kingsley (Ghosts, This Is Going to Hurt) serveert een explosieve mix van actie, humor en chaos.

De cast

Bryce Dallas Howard

Orlando Bloom

Nick Mohammed

Paddy Considine

Sonoya Mizuno

Ian McShane

Sean Bean

Deep Cover is vanaf 12 juni 2025 exclusief te zien op Prime Video.

Via Streamnews.be