Rillingen en mysterie gegarandeerd: ‘Weapons’ komt naar HBO voor Halloween

De nieuwe thriller ‘Weapons’ van New Line Cinema (Warner Bros. Pictures) landt op vrijdag 24 oktober op HBO Max – net op tijd voor Halloween!

In ‘Weapons’ zien we een topcast met onder meer Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong en Amy Madigan, die de hoofdrollen vertolken in deze mysterieuze en meeslepende thriller.

Verontrustende verdwijning

Het verhaal begint tijdens één enkele nacht, exact om 2.17 uur, wanneer alle kinderen van eenzelfde klas – op één na – op onverklaarbare wijze verdwijnen. De gemeenschap wordt overspoeld door angst en verwarring, en staat voor één brandende vraag: wie of wat is verantwoordelijk voor deze plotse en verontrustende verdwijning?

Spanning en intrige

De film is geregisseerd door Zach Cregger, die ook het scenario schreef. Hij produceerde ‘Weapons’ samen met Roy Lee, Miri Yoon, J.D. Lifshitz en Raphael Margules, terwijl Michelle Morrissey en Josh Brolin als uitvoerend producenten optraden. Met deze bloedstollende thriller belooft de regisseur de kijker van begin tot eind op het puntje van zijn stoel te houden – met een mix van spanning, intrige en onverwachte wendingen.

‘Weapons’ is vanaf 24 oktober te bekijken op HBO Max.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube