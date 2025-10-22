17 jaar terreur: ‘The Monster of Florence’ komt naar Netflix

Vanaf 22 oktober 2025 brengt Netflix de Italiaanse miniserie ‘The Monster of Florence’ (Il Mostro). In vier afleveringen duik je in een van de meest beruchte en mysterieuze moordzaken van Italië. De reeks is gemaakt door Stefano Sollima (Gomorra, Suburra) en Leonardo Fasoli, en is losjes gebaseerd op waargebeurde feiten.

Tussen 1968 en 1985 werden in Toscane acht koppels op gruwelijke wijze vermoord. De dader, bijgenaamd het ‘Monster van Firenze’, gebruikte telkens hetzelfde wapen: een Beretta van kaliber .22. Jarenlang tastte de politie in het duister – met verkeerde verdachten, mediaheisa en een eindeloze speurtocht tot gevolg.

Spannend én meeslepend

De serie brengt het verhaal met een documentairelook vol archiefbeelden, getuigenissen en filmische reconstructies. Ze onderzoekt niet alleen wie de moordenaar was, maar ook wat een mens tot een monster kan maken.

Bekende namen en sterke sfeer

Met Marco Bullitta, Valentino Mannias en Francesca Olia in de hoofdrollen belooft ‘The Monster of Florence’ een intense maar meeslepende kijkervaring te worden – perfect voor fans van ‘Dahmer’ en ‘Don’t F**k with Cats’.

Mysterie, spanning en Italiaanse sfeer: vanaf 22 oktober op Netflix.

