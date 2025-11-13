‘Playdate’: Wanneer een vadernamiddag verandert in een strijd om te overleven! (trailer)

Kevin James en Alan Ritchson vormen een explosief duo in de nieuwe actiocomedy Playdate, vanaf 12 november te zien op Prime Video. De film, geregisseerd door Luke Greenfield (Let’s Be Cops, The Girl Next Door), belooft een perfecte mix van humor, chaos en pure adrenaline.

Een gewone namiddag… of toch niet

Alles begint heel onschuldig: Brian (Kevin James), een boekhouder die net zijn baan is kwijtgeraakt, wil even ontsnappen aan de sleur. Hij stemt in met een relaxte playdate met Jeff (Alan Ritchson), een zelfverzekerde en mysterieuze huisvader, samen met hun zoons. Op het programma: wat voetbal, babbelen over het vaderschap en een rustige middag in het park.

Maar al snel loopt het volledig uit de hand. Wat begint als een ontspannen namiddag verandert in een knotsgekke overlevingsmissie vol achtervolgingen, vuurgevechten en compleet absurde situaties. Brian ontdekt dat zijn nieuwe ‘vriend’ veel meer verbergt dan hij ooit had kunnen vermoeden.

Actie en humor in perfecte balans

Net als in Let’s Be Cops weet Luke Greenfield actie en komedie vlot te combineren. Het contrast tussen de stuntelige, goedbedoelende vader en zijn hypercapabele tegenspeler levert een onweerstaanbaar komisch duo op.

Kevin James schittert opnieuw met zijn ontwapenende, onhandige charme, terwijl Alan Ritchson (Reacher) zijn stoere uitstraling en fysieke présence ten volle benut. Samen zorgen ze voor een energieke en verrassend grappige chemie.

Een knipoog naar het moderne vaderschap

Achter de dolle actie schuilt ook een subtiele satire over de druk die rust op vaders van vandaag. Competitie, onzekerheid en de drang om te bewijzen dat je een “goede papa” bent: Playdate speelt daar slim mee, met een flinke portie zelfspot en hart.

Playdate is vanaf 12 november exclusief te streamen op Prime Video.

Via Streamnews.be