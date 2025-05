‘We Were Liars’: Prime Video onthult de mysterieuze trailer van deze psychologische thrillerserie

Prime Video heeft de teaser vrijgegeven van We Were Liars, een gloednieuwe, mysterieuze thrillerserie gebaseerd op de gelijknamige bestseller van schrijfster E. Lockhart. Alle acht afleveringen zijn vanaf 18 juni 2025 exclusief te streamen op Prime Video. We Were Liars is daarmee de nieuwste titel binnen het Prime-abonnement.

De serie volgt Cadence Sinclair Eastman en haar hechte vriendengroep, die zichzelf “the Liars” noemen, tijdens hun zomers op het privé-eiland van haar steenrijke grootvader in New England. De Sinclair-familie lijkt het perfecte plaatje: knap, schatrijk en ogenschijnlijk harmonieus verbonden door sterke familiebanden. Maar wanneer Cadence een mysterieus ongeluk meemaakt, verandert haar leven drastisch. Al snel ontdekt ze dat iedereen om haar heen — zelfs haar geliefde “Liars” — iets verbergt.

De cast van de “Liars” bestaat uit:

Emily Alyn Lind als Cadence Sinclair Eastman

Shubham Maheshwari als Gat Patil

Esther McGregor als Mirren Sinclair Sheffield

Joseph Zada als Johnny Sinclair Dennis

Met daarnaast o.a.:

Caitlin FitzGerald als Penny Sinclair

Mamie Gummer als Carrie Sinclair

Candice King als Bess Sinclair

Rahul Kohli als Ed Patil

David Morse als Harris Sinclair

De serie is geschreven en geproduceerd door Julie Plec (The Vampire Diaries, Legacies) en Carina Adly MacKenzie (Roswell, New Mexico, The Originals), die ook als showrunners optreden.

We Were Liars — vanaf 18 juni 2025 op Prime Video

Via Streamnews.be