Thriller, elegantie en chaos: waarom je ‘Another Simple Favor’ niet mag missen

Another Simple Favor, het vervolg op de stijlvolle en succesvolle thriller uit 2018 van regisseur Paul Feig, is vanaf 1 mei te zien op Prime Video.

In dit tweede deel keert het explosieve duo terug: Anna Kendrick als de iets te nieuwsgierige vlogger Stephanie Smothers en Blake Lively als de briljante en onvoorspelbare femme fatale Emily Nelson. De film belooft opnieuw alle ingrediënten die van het eerste deel een hit maakten: een oogstrelende stijl, scherpe zwarte humor en een intrige die tegelijk verwarrend en meeslepend is.

Deze keer neemt het verhaal ons mee naar het zonovergoten Capri, Italië, waar Emily op het punt staat te trouwen met een steenrijke zakenman. Uiteraard is Stephanie weer van de partij — betrokken als altijd in de zaken van haar vriendin (én die van anderen). Maar wat begint als een weelderig huwelijk vol luxe, jetset en adembenemende uitzichten op de Middellandse Zee, verandert al snel in een nachtmerrie. De glamour maakt plaats voor duistere geheimen, venijnig verraad en een reeks dodelijke gebeurtenissen.

Want Another Simple Favor herhaalt de succesformule niet zomaar — het draait alles een tandje hoger. Het Italiaanse decor geeft een frisse en betoverende visuele draai aan het verhaal, terwijl de plotwendingen nog ingenieuzer en verraderlijker zijn. De film speelt voortdurend met schijn en werkelijkheid, vol dwaalsporen om de kijker te misleiden.

Tegelijk is het een heerlijke duik in stijlvolle immoraliteit, met vrouwelijke personages die krachtig, dubbelzinnig en ronduit fascinerend zijn. Kendrick en Lively tegenover elkaar (of toch zij aan zij?) zien schitteren is opnieuw een feest, hun chemie spat van het scherm. Voeg daarbij een stijlvolle soundtrack, scherpe sociale satire en Paul Feigs kenmerkende elegante regie, en je krijgt een slimme, moderne thriller die tegelijk scherpzinnig én heerlijk entertainend is.

Ook in de cast: vertrouwde gezichten zoals Henry Golding, naast nieuwe personages die extra pit brengen. Another Simple Favor belooft een bruisende en onvoorspelbare rit waarin elegantie en gevaar hand in hand gaan.

📅 Another Simple Favor, vanaf 1 mei te streamen op Prime Video.

