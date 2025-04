Prime Video onthult teaser van langverwachte derde seizoen van ‘The Summer I Turned Pretty’

Prime Video heeft de teaser vrijgegeven van het langverwachte derde seizoen van het wereldwijde fenomeen The Summer I Turned Pretty.

In de teaser zijn onder andere de nummers Daylight van het album Lover en Red (Taylor’s Version) van het gelijknamige album van Taylor Swift te horen. De Amazon Original-serie keert op woensdag 16 juli 2025 terug met een uitzonderlijk derde seizoen van maar liefst 11 afleveringen.

Het verhaal gaat verder aan het einde van Belly’s voorlaatste jaar op de universiteit. Ze maakt zich op voor een nieuwe zomer in Cousins, samen met haar grote liefde Jeremiah. Alles lijkt duidelijk… tot schokkende gebeurtenissen haar eerste liefde, Conrad, opnieuw in haar leven brengen. Op een kruispunt, terwijl ze de drempel naar volwassenheid overschrijdt, staat Belly voor een hartverscheurende keuze: welke van de twee broers heeft echt haar hart? Eén ding is zeker: deze zomer verandert alles.

Seizoen 3 wordt geleid door showrunners Jenny Han en Sarah Kucserka. Ze zijn ook uitvoerend producenten, samen met Karen Rosenfelt, Paul Lee, Hope Hartman en Mads Hansen namens wiip. De serie is een coproductie van Amazon Studios en wiip.

Gebaseerd op de succesvolle romans van Jenny Han, groeide The Summer I Turned Pretty uit tot een waar cultureel fenomeen dat miljoenen fans wereldwijd raakte. Het eerste seizoen, dat in de zomer van 2022 werd gelanceerd, werd meteen het meest bekeken programma op Prime Video tijdens het lanceringsweekend. Het tweede seizoen, dat in de zomer van 2023 verscheen, verdubbelde die kijkcijfers in amper drie dagen tijd.

The Summer I Turned Pretty is een meeslepend, generatie-overschrijdend drama over een liefdesdriehoek tussen een jong meisje en twee broers, over de complexe relaties tussen moeders en dochters en over de kracht van vrouwelijke vriendschap. Het is een coming-of-age-verhaal over eerste liefdes, gebroken harten en de magie van een onvergetelijke zomer.

Jenny Han is de nummer 1 bestsellerauteur van To All the Boys I’ve Loved Before en The Summer I Turned Pretty. Haar boeken zijn vertaald in meer dan 30 talen. Op televisie creëerde ze twee succesvolle series gebaseerd op haar werk: The Summer I Turned Pretty op Prime Video, waar ze uitvoerend producent en co-showrunner is, en XO, Kitty op Netflix, een spin-off binnen het To All the Boys-universum.

Via Streamnews.be