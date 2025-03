Nicole Kidman op zoek naar de waarheid in ‘Holland’: een intense thriller op Prime Video

Prime Video komt binnenkort met een spannende thriller en Nicole Kidman speelt de hoofdrol. De film ‘Holland’, geregisseerd door Mimi Cave, belooft veel suspense en mysteries. Samen met Matthew Macfadyen, Gael García Bernal en Rachel Sennott neemt Nicole Kidman ons mee in een verhaal vol geheimen en verrassingen.

In ‘Holland’ speelt Nicole Kidman Nancy Vandergroot, een lerares en moeder in de rustige stad Holland, Michigan. Haar leven lijkt perfect: een lieve man, Fred (Matthew Macfadyen), een schattige zoon, Harry (Jude Hill), en een mooi huis. Maar Nancy begint te vermoeden dat Fred misschien een dubbel leven leidt. Ze besluit zelf op onderzoek uit te gaan, samen met haar collega Dave (Gael García Bernal). Wat ze ontdekt, is veel ingewikkelder dan ze had gedacht, met een web van leugens en bedrog in hun gemeenschap. De film zit vol psychologische spanning en houdt de kijker op het puntje van zijn stoel.

Topcast

Nicole Kidman speelt een vrouw die steeds meer in twijfel wordt getrokken door de mysterieuze gebeurtenissen om haar heen. Matthew Macfadyen speelt haar man, die steeds vreemder gedrag vertoont, terwijl Gael García Bernal de collega is die haar helpt in het onderzoek. Jude Hill speelt hun zoon en brengt de nodige emotie in het verhaal. Rachel Sennott speelt het mysterieuze personage Candy DeBoer, die de boel misschien wel op zijn kop zet.

Waarom moet je ‘Holland’ zien?

‘Holland’ biedt een spannende mix van mysterie, bedrog en onverwachte wendingen. Nicole Kidman levert weer een sterke performance en de regie van Mimi Cave zorgt voor een intens verhaal. Met een geweldige cast en een intrigerend plot is deze film een must voor thrillerfans.

‘Holland’ is vanaf 27 maart 2025 te zien op Prime Video.

