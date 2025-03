Tweede seizoen van ‘Tulsa King’: de maffiabaas in onbekend terrein

Na 25 jaar gevangenisstraf is een beroemde maffiabaas eindelijk vrij, maar de wereld is niet meer dezelfde. Dwight ‘The General’ Manfredi wordt naar Tulsa gestuurd door zijn bende en moet daar helemaal opnieuw beginnen. In het tweede seizoen van ‘Tulsa King’ volgen we Manfredi terwijl hij zijn gangstersrijk probeert op te bouwen en te beschermen.

‘Go West, Old Man’. Zo heet de eerste aflevering van ‘Tulsa King’. Na zijn vrijlating is Manfredi niet blij met de leden van zijn oude bende, dus wordt hij naar Tulsa gestuurd. In de wildernis van Oklahoma zoekt hij nieuwe mensen om zijn eigen bende op te zetten. Tulsa King is geboren!

De serie is bedacht door Taylor Sheridan, die we kennen van de film ‘Sicario’ en de hitserie ‘Yellowstone’. Hij heeft een voorliefde voor westerns, wat ook deze serie een ruig randje geeft. Oklahoma biedt deze keer het perfecte decor.

Maffiabaas of familievader?

In seizoen 2 zien we hoe Manfredi zijn macht verder uitbreidt, maar hij komt al snel in conflict met een rivaliserende bende uit Kansas City en een lokale zakenman. Moet hij in Tulsa blijven om zijn bende te beschermen, of keert hij terug naar New York om zijn oude bende een lesje te leren?

De trailer hint naar een derde optie: Manfredi wil zijn toekomst met zijn familie opbouwen. De vraag is alleen hoe je dat combineert met het leiden van een bende. Dat is wat ons te wachten staat in dit nieuwe seizoen.

Het tweede seizoen van ‘Tulsa King’ komt uit op 27 maart op Paramount+.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube