‘Mufasa: The Lion King’ is nu te streamen op Disney+!

Goed nieuws voor de fans van ‘The Lion King’! Vanaf 26 maart kun je ‘Mufasa: The Lion King’ kijken op Disney+.

Deze film, geregisseerd door Oscarwinnaar Barry Jenkins en met nieuwe nummers van Lin-Manuel Miranda, waaronder het geweldige ‘I Always Wanted a Brother’, heeft al veel indruk gemaakt. Met meer dan 700 miljoen dollar wereldwijd is het een van de grootste films van 2024!

Flashbacks

Het verhaal gaat over de opkomst van de geliefde koning Mufasa. Rafiki vertelt de legende aan Kiara, de dochter van Simba en Nala, met hulp van Timon en Pumbaa. Via flashbacks leren we over Mufasa’s jeugd als een weesleeuw, die de sympathieke Taka ontmoet. Dit markeert het begin van een avontuur voor een groep ‘outsiders’ die hun lot willen ontdekken, maar hun vriendschap wordt op de proef gesteld wanneer ze moeten samenwerken om een gevaarlijke vijand te verslaan.

Bekijk ‘Mufasa: The Lion King’ vanaf 26 maart op Disney+!

