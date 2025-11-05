Netflix: zeven titels die je in november absoluut niet mag missen

De maand november is net begonnen en Netflix heeft opnieuw enkele verrassingen in petto. Samen met Streamnews selecteerden we zeven titels die je deze maand zeker niet mag missen.

Films

‘Frankenstein’ – 7 november

Guillermo del Toro brengt een nieuwe bewerking van de beroemde roman van Mary Shelley. Victor Frankenstein, vertolkt door Oscar Isaac, is een briljant maar egocentrisch wetenschapper. Tijdens een gruwelijk experiment schenkt hij leven aan een schepsel.

‘It Ends with Us’ – 7 november

Deze verfilming van de roman van Colleen Hoover, die in de zomer van 2024 uitkwam, was een enorm succes. Lily opent een bijzondere bloemenwinkel en ontmoet al snel Ryle Kincaid, een neurochirurg. Maar geleidelijk aan begint zijn gedrag haar te verontrusten.

‘In Your Dreams’ – 14 november

Perfect voor jong en oud. Stevie en Elliott wagen zich in de knotsgekke wereld van hun dromen. Hun grootste wens? Een perfecte familie hebben.

‘Train Dreams’ – 21 november

Aan het begin van de 20e eeuw, in een snel veranderend Amerika, werkt Robert Grainier als houthakker om de uitbreiding van de spoorwegen te ondersteunen. Hij vreest de lange periodes ver weg van zijn vrouw en dochter.

Series

‘Stranger Things’ (seizoen 5, deel 1 – 26 november)

Eind 2025 verschijnt wellicht de meest verwachte serie van het jaar. Negen jaar na de start nemen fans van ‘Stranger Things’ afscheid van Eleven, Mike, Lucas, Dustin en Will. Dit vijfde en laatste seizoen wordt opgesplitst in drie delen: het eerste verschijnt op 26 november, het tweede op kerstdag en de finale op 31 december.

‘Death by Lightning’ (seizoen 1 – 6 november)

Miniserie over James A. Garfield, de 20ste president van de Verenigde Staten. Hij werd in 1880 verkozen maar bleef slechts enkele maanden aan de macht. Garfield werd vermoord door Charles J. Guiteau, een onevenwichtige advocaat én een van zijn meest fanatieke bewonderaars.

‘Last Samurai Standing’ (seizoen 1 – 13 november)

In 1878 raken 292 krijgers opgesloten in een stad die in een slagveld verandert. Voor de laatste overlevende ligt een prijs van 100 miljard yen klaar. Een mix tussen ‘Hunger Games’ en ‘Seven Samurai’.

Via Streamnews.be

Foto: Shutterstock