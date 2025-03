Daarom is ‘Adolescence’ de nieuwe hit op Netflix

Sinds de release op 13 maart 2025 heeft de Britse miniserie ‘Adolescence’ zich snel opgewerkt tot een enorme hit op Netflix. De serie staat bovenaan de hitlijsten in 71 landen en heeft een indrukwekkende 98% score op Rotten Tomatoes. De serie, die gemaakt werd door Stephen Graham en Jack Thorne, gaat in op actuele thema’s zoals online radicalisering, toxische mannelijkheid en de invloed van sociale media op jongeren.

‘Adolescence’ volgt het verhaal van Jamie Miller, een 13-jarige jongen die wordt beschuldigd van de moord op zijn klasgenote, Katie Leonard. De serie is gefilmd in lange, onafgebroken scènes, waardoor de kijker zich volledig in het verhaal bevindt en elke scène extra kracht krijgt.

Wat maakt ‘Adolescence’ zo populair?

Unieke regie : Elke aflevering is gefilmd in één enkele lange take, wat de serie een unieke, authentieke uitstraling geeft. Regisseur Philip Barantini werkte hard om alles tot in de puntjes te oefenen, waardoor het voor de kijker een intensieve ervaring wordt.

: Elke aflevering is gefilmd in één enkele lange take, wat de serie een unieke, authentieke uitstraling geeft. Regisseur Philip Barantini werkte hard om alles tot in de puntjes te oefenen, waardoor het voor de kijker een intensieve ervaring wordt. Relevante thema’s : De serie behandelt onderwerpen die vandaag de dag veel besproken worden, zoals de invloed van online gemeenschappen, radicalisering en jeugdgeweld. Ze toont hoe controversiële figuren, zoals Andrew Tate, negatieve invloeden kunnen hebben op jongeren.

: De serie behandelt onderwerpen die vandaag de dag veel besproken worden, zoals de invloed van online gemeenschappen, radicalisering en jeugdgeweld. Ze toont hoe controversiële figuren, zoals Andrew Tate, negatieve invloeden kunnen hebben op jongeren. Indrukwekkende acteerprestaties : Owen Cooper als Jamie levert een sterke, gelaagde performance, terwijl Stephen Graham als de onmachtige vader het verhaal nog meer diepgang geeft.

: Owen Cooper als Jamie levert een sterke, gelaagde performance, terwijl Stephen Graham als de onmachtige vader het verhaal nog meer diepgang geeft. Maatschappelijke impact: ‘Adolescence’ doet niet alleen nadenken, het roept ook discussie op over opvoeding en het voorkomen van geweld. Er wordt zelfs gepleit voor het vertonen van de serie op scholen om jongeren bewust te maken van de gevaren van toxische invloeden.

Samenvattend is ‘Adolescence’ niet zomaar een tv-serie, maar een belangrijk gespreksonderwerp. Het succes van de serie laat zien hoe belangrijk het is om actuele thema’s serieus aan te pakken, wat het tot een must-see maakt in het huidige tv-landschap.

