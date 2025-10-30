Gescheiden maar niet verslagen: ‘The Witcher’ keert terug voor een explosief nieuw seizoen

Na een derde seizoen dat het Continent op zijn grondvesten deed daveren, keert ‘The Witcher’ terug met een vierde, razend spannend hoofdstuk. Vanaf 30 oktober op Netflix duiken Geralt, Yennefer en Ciri opnieuw in een wereld vol magie, intriges en epische gevechten.

De helden zijn door een verwoestende oorlog van elkaar gescheiden en krijgen te maken met nieuwe vijanden én onverwachte bondgenoten. Terwijl ze elk hun eigen pad volgen, draait het dit seizoen ook om familie, vertrouwen en verbondenheid. Kunnen ze elkaar weer vinden ondanks alle chaos?

Spektakel en emoties

Volgens de makers wordt dit het meest meeslepende seizoen tot nu toe: meer actie, meer politiek gekonkel en nog meer monsters. Verwacht intense confrontaties, verrassende allianties en spannende keuzes waarbij elke beslissing telt. Met deze nieuwe afleveringen bewijst ‘The Witcher’ opnieuw waarom het één van de populairste fantasyreeksen van het moment is – boordevol spektakel, emoties en avontuur.

‘The Witcher’ seizoen 4 is vanaf 30 oktober te zien op Netflix.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube