‘Lilo & Stitch’: Het klassieke verhaal in een nieuw jasje voor het hele gezin

Drieëntwintig jaar na de release van de iconische animatiefilm keert Lilo & Stitch terug in een live-action versie, vanaf 3 september 2025 te zien op Disney+. Na een wereldwijd kassucces belooft deze remake één van de hoogtepunten van het nieuwe seizoen te worden.

Een tijdloos verhaal in een nieuw jasje

Onder regie van Dean Fleischer Camp wordt het ontroerende verhaal opnieuw verteld. Het draait om Lilo, een dromerig en eenzaam meisje op Hawaï, die onverwachts de ondeugende maar hartverwarmende buitenaardse Stitch ontmoet. Samen bouwen ze een bijzondere vriendschap op, gebaseerd op het beroemde motto: “Ohana betekent familie, en familie betekent dat niemand wordt achtergelaten.”

In deze nieuwe versie kruipt Maia Kealoha in de huid van Lilo, met naast haar Sydney Agudong (Nani), Zach Galifianakis, Billy Magnussen en Courtney B. Vance. Goed nieuws voor de nostalgici: Chris Sanders, de bedenker van het originele personage, spreekt opnieuw de stem in van de guitige Stitch, die nu met indrukwekkende CGI tot leven komt.

Een perfect moment voor de release

De releasedatum is slim gekozen. Terwijl kinderen weer naar school gaan en gezinnen hun dagelijkse routine hervatten, verschijnt Lilo & Stitch als een frisse adempauze. Met tropische landschappen, hartverwarmende humor en een universele boodschap over familie en vriendschap is de film hét feelgoodmoment voor de start van het schooljaar.

Tussen nostalgie en moderniteit

De animatiefilm uit 2002, met zijn traditionele tekenstijl en de muziek van Elvis Presley, wist een hele generatie te raken. De versie van 2025 behoudt die charme maar past hem aan onze tijd aan. Stitch oogt realistischer dankzij verfijnde digitale effecten, terwijl de soundtrack een mix biedt van bekende klassiekers en nieuwe Hawaïaanse klanken. Sommige creatieve keuzes, zoals het vervangen van Pleakley’s verkleedpartijen door hologrammen, zorgen al voor discussie onder fans. Toch blijft de kern overeind: een ontroerend verhaal over vriendschap, verbondenheid en het omarmen van verschillen.

Een levendige franchise

Met al meer dan een miljard dollar wereldwijd aan bioscoopopbrengsten bevestigt deze remake dat Lilo & Stitch nog niets van zijn aantrekkingskracht verloren heeft. Disney grijpt dit succes aan om de franchise verder uit te breiden. Voor kijkers betekent dit dat ze vanaf 3 september op Disney+ kunnen genieten van een klassieker in een modern jasje – even aantrekkelijk voor oude fans als voor een nieuwe generatie.

Lilo & Stitch vanaf 3 september op Disney+.

Via Streamnews.be