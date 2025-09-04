Downton Abbey nu op Disney+ ter voorbereiding op de grote finale in de bioscoop

Sinds 1 september kunnen fans van Downton Abbey de volledige serie terugvinden op Disney+. Alle zes seizoenen, goed voor 52 afleveringen, zijn nu beschikbaar in streaming. Dit biedt de perfecte gelegenheid om opnieuw onder te duiken in de elegante en ontroerende wereld van de Crawleys, vlak voor de bioscooprelease van de langverwachte derde film Downton Abbey: The Grand Finale, die op 12 september 2025 in première gaat.

De serie, die in 2010 voor het eerst werd uitgezonden en werd gecreëerd door Julian Fellowes, wist miljoenen kijkers wereldwijd te veroveren met haar unieke mix van aristocratische elegantie, familiedrama, sociale veranderingen en subtiele humor. Wie vandaag opnieuw kijkt, herontdekt de charme van Lady Mary, de ontwikkeling van Edith, de warmte van Cora, de standvastigheid van Lord Grantham, en natuurlijk de legendarische oneliners van Violet Crawley, gespeeld door Dame Maggie Smith. Haar overlijden in 2024 geeft extra emotionele lading aan de aankomende film.

The Grand Finale

In The Grand Finale worden kijkers meegenomen naar de jaren 1930, waar de familie Crawley geconfronteerd wordt met een publiek schandaal dat hun reputatie en toekomst bedreigt. Dit laatste hoofdstuk belooft zowel elegant en ontroerend als doordrenkt van nostalgie te zijn. Voor trouwe fans is het herbekijken van de serie een manier om de personages en hun evolutie opnieuw te omarmen, terwijl nieuwe kijkers nu de kans krijgen om in één keer één van de meest bejubelde Britse dramaseries ooit te ontdekken.

Een nieuw thuis op Disney+

Met de komst van Downton Abbey naar Disney+ krijgt de serie een nieuw leven. Het is de ideale manier om je voor te bereiden op een waardig afscheid in de bioscoop van een familie die een iconische plaats heeft veroverd in de televisiegeschiedenis.

