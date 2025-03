Jawel, er komt een reboot van ‘Prison Break’!

De geruchten waren waar: ‘Prison Break’ komt terug! Nadat de serie weer populair werd door Netflix, werkt Hulu aan een gloednieuwe versie van deze klassieke gevangenisthriller. Hier is alles wat we tot nu toe weten over de reboot.

In deze reboot keren Wentworth Miller (Michael Scofield) en Dominic Purcell (Lincoln Burrows) niet terug. Het verhaal richt zich op nieuwe personages en een origineel plot. Wat we wel weten, is dat de actie zich afspeelt in een gemengde gevangenis, wat een grote verandering is ten opzichte van de originele, mannelijke setting.

Nieuwe gezichten en verrassende rollen

Volgens een lek van TVLine komen er een aantal nieuwe personages aan bod:

Een zwangere gevangene, met haar partner ook in de gevangenis.

Twee vrouwelijke bewakers, waarvan één een ex-soldaat is.

Een onschuldige gevangene die wordt bedreigd door een ander die hem wil uitschakelen.

Een kandidaat voor de Amerikaanse Senaat, verbonden met een ex-militair.

De cast is nog niet bekend, maar de variatie in de rollen belooft een spannend verhaal met veel wendingen.

Duisterdere toon en meer vrijheid

De reboot wordt geproduceerd door Elgin James, de co-maker van ‘Mayans MC’, en die serie staat bekend om zijn rauwe stijl. Dankzij de overstap naar Hulu krijgt ‘Prison Break’ meer creatieve vrijheid: meer actie, meer grove taal en een donkerdere sfeer.

Wanneer komt het uit?

De reboot is nog in de pilotfase, dus het is niet zeker of er een heel seizoen komt. Als Hulu groen licht geeft, verwachten we niet dat het voor 2026 zal verschijnen. Tot die tijd kunnen fans de avonturen van Michael en Lincoln weer herbeleven op Disney+, waar Prison Break opnieuw te zien is. Afwachten maar!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube