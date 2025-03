Kevin Bacon jaagt op demonen in ‘The Bondsman’, een nieuwe Prime Video-serie

Prime Video komt binnenkort met een spannende bovennatuurlijke serie: ‘The Bondsman’, met niemand minder dan Kevin Bacon in de hoofdrol. De serie, geproduceerd door Blumhouse Television en Amazon MGM Studios, is vanaf 3 april 2025 wereldwijd te streamen.

Kevin Bacon speelt Hub Halloran, een premiejager die na zijn dood door de Duivel zelf terug naar de aarde wordt gestuurd. Zijn taak? Ontsnapte demonen opsporen en ze terug de hel in jagen. Maar terwijl hij jaagt op het kwaad, wordt hij ook geconfronteerd met zijn eigen verleden.

Verwacht een mix van actie, horror en thriller, met een flinke dosis spanning en emotie. Kevin Bacon schittert als een man op zoek naar verlossing, gevangen tussen zijn helse opdracht en zijn menselijke gevoelens.

Topcast en sterke makers

Naast Kevin Bacon kun je in ‘The Bondsman’ genieten van een geweldige cast:

Jennifer Nettles (The Righteous Gemstones, The Exorcist)

(The Righteous Gemstones, The Exorcist) Damon Herriman (Once Upon a Time in Hollywood, Justified)

(Once Upon a Time in Hollywood, Justified) Beth Grant (No Country for Old Men, Donnie Darko)

(No Country for Old Men, Donnie Darko) Maxwell Jenkins (Arcadian, Lost in Space)

(Arcadian, Lost in Space) Jolene Purdy (The White Lotus, Orange is the New Black)

Achter de schermen wordt de serie geleid door showrunner Erik Oleson (Daredevil, Carnival Row) en een ervaren team, waaronder Jason Blum en Kevin Bacon zelf.

Horror, actie en spanning in één

Met Blumhouse Television als producent weet je dat ‘The Bondsman’ garant staat voor nagelbijtende spanning en sterke verhalen. De eerste trailer geeft alvast een voorproefje van de intense sfeer en Kevin Bacon op zijn best.

Zet 3 april 2025 in je agenda, want dan kun je alle acht afleveringen van ‘The Bondsman’ in één keer bingen op Prime Video!

Foto: YouTube