‘Good American Family’: een intrigerende serie die je aan alles doet twijfelen

Wat als het meisje dat je adopteert misschien helemaal geen kind is? ‘Good American Family’ brengt een intrigerend en soms bizar verhaal dat gebaseerd is op echte gebeurtenissen.

De serie begint met vijf afleveringen en daarna volgt er wekelijks een nieuwe. Vanuit verschillende perspectieven ontdek je het verhaal van een gezin uit het Amerikaanse Midwesten dat een meisje adopteert met een zeldzame vorm van dwerggroei. Alles lijkt goed te gaan, tot er twijfel ontstaat over haar leeftijd en achtergrond. Is ze wel wie ze zegt dat ze is?

Beschermen

Terwijl de ouders hun gezin proberen te beschermen tegen wat zij als een bedreiging zien, probeert het meisje haar plek te vinden – in het gezin, in haar verleden, én in een rechtszaak die de media op scherp zet.

‘Grey’s Anatomy’-ster

De cast zit bomvol bekende gezichten: Ellen Pompeo (Grey’s Anatomy), Mark Duplass, Imogen Faith Reid, Dulé Hill, Christina Hendricks, Sarayu Blue en Jenny O’Hara. De serie werd bedacht door Katie Robbins, die samen met Sarah Sutherland ook de show runt. Ellen Pompeo is uitvoerend producent via haar productiehuis Calamity Jane.

‘Good American Family’ is vanaf 9 april exclusief op Disney+ te bekijken.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube