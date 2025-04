Seizoen 7 van ‘Black Mirror’ komt eraan: zes afleveringen die je hoofd op hol brengen

Spiegeltje spiegeltje aan de wand… naar welke serie kijken we dit jaar het meest uit? Juist ja: ‘Black Mirror’! Na lang wachten is het eindelijk zover. Netflix dropt in april het zevende seizoen van deze iconische serie, en dat belooft weer een wilde rit te worden.

Zes gloednieuwe afleveringen – spannend, ongemakkelijk, grappig én lichtjes verontrustend – staan klaar om ons weer stevig aan het denken te zetten over de toekomst (en het heden, eerlijk gezegd).

Technologie, maar dan creepy

Zoals altijd draait het bij ‘Black Mirror’ om technologie die een tikkeltje te ver gaat. Of het nu gaat om slimme apparaten, sociale media of AI die net iets te slim wordt – de serie weet als geen ander te tonen hoe fout het kan lopen. Maar het is niet allemaal donker en depri. ‘Black Mirror’ mixt sci-fi met horror, satire en drama. Daardoor is het soms schrijnend, soms hilarisch, en altijd intrigerend.

Wat brengt seizoen 7?

Goed nieuws voor nostalgische fans: seizoen 7 gaat terug naar de roots, met meer sci-fi en dat typische ‘Black Mirror’-gevoel. En jawel: er komt een vervolg op de legendarische aflevering USS Callister uit seizoen 4 – je weet wel, die ‘Star Trek’-achtige trip die veel fans tot hun favorieten rekenen.

Wat we verder mogen verwachten? Netflix houdt de meeste verhaallijnen nog geheim, maar hier en daar lekken er al dingen uit. Zo zou er een aflevering zijn waarin gamers vastzitten in een game (ja hoor, classic ‘Black Mirror’), en eentje over AI-acteurs. Er is ook al een trailer van meer dan drie minuten en die ziet er veelbelovend uit. Kort samengevat: het voelt weer helemaal als vanouds.

De lat ligt hoog

Na een vorig seizoen dat niet bij iedereen in de smaak viel, lijken de makers deze keer extra hun best te doen. ‘Black Mirror’ durft te experimenteren, maar fans willen wél dat het blijft aanvoelen als… tja, ‘Black Mirror’. Gelukkig lijkt seizoen 7 precies die richting uit te gaan: scherp, slim en heerlijk ongemakkelijk.

Seizoen 7 van ‘Black Mirror’ is vanaf 10 april op Netflix te bekijken. Tijd om je hersenen weer eens lekker te laten flippen!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube