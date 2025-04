‘G20’: Viola Davis als keiharde president in explosieve thriller

Viola Davis (‘Air’, ‘The Woman King’) kruipt in de huid van de Amerikaanse president die tijdens een topoverleg van wereldleiders wordt geconfronteerd met een terroristische aanval. De regie is in handen van Patricia Riggen (‘Miracles from Heaven’) en de film belooft een zenuwslopende rit te worden.

De G20-top wordt overvallen, chaos breekt uit, en president Taylor Sutton (Viola Davis) is het doelwit. Maar deze president laat zich niet zomaar pakken. Met haar militaire achtergrond en stalen zenuwen slaat ze terug. Familie beschermen, land verdedigen, terroristen slim af zijn? Check, check, check.

Actie met een hoofdletter A

De trailer ziet er veelbelovend uit: snelle scènes, bloedstollende momenten, en Viola Davis in full-on actieheldin-modus. In de cast zien we ook Anthony Anderson, Marsai Martin en Antony Starr (‘The Boys’), dus dat zit ook snor.

‘G20’ belooft een heerlijk portie popcornactie – denk ‘White House Down’ meets ‘Air Force One’, maar dan frisser en met een vrouwelijke powerlead.

‘G20’ is vanaf 10 april te bekijken op Prime Video. Klaar voor actie?

Via Streamnews.be

Foto: YouTube