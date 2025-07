Netflix: tien kijktips voor augustus (trailers)

De maand juli loopt op z’n einde. In augustus voegt Netflix zoals elke maand een hele reeks nieuwe titels toe. Streamnews selecteerde tien films, series en animatieprojecten die je niet mag missen.

Films

My Oxford Year (1 augustus)

Anna De La Vega, een jonge Amerikaanse, trekt naar Oxford voor een studiebeurs. Daar ontmoet ze een mysterieuze Britse man die haar kijk op het leven én op studeren verandert.

Night Always Comes (15 augustus)

Lynette (Vanessa Kirby) woont in een stad die te duur wordt voor haar familie. Om een uitzetting te voorkomen, begint ze aan een zenuwslopende race van 24 uur om haar schulden af te betalen.

The Thursday Murder Club (28 augustus)

Gebaseerd op de populaire boeken van Richard Osman. In een rusthuis komen vier gepensioneerden samen om cold cases op te lossen. Maar wanneer ze verwikkeld raken in een echt moordonderzoek, staat hun wereld op zijn kop.

Series

Wednesday – seizoen 2 (deel 1) (6 augustus)

Het vervolg op de hitserie rond Wednesday Addams. Deel 1 van het nieuwe seizoen verschijnt op 6 augustus, deel 2 volgt op 3 september. Netflix bevestigde al een derde seizoen én een spin-off.

Young Millionaires (13 augustus)

Franse serie van Igor Gotesman. Wanneer een groepje tieners de lotto wint, beseffen ze al snel dat het fortuin niet zomaar op hun naam komt. Ze zijn nog minderjarig — en dus juridisch niet bevoegd om het geld op te eisen.

My Life with the Walter Boys – seizoen 2 (28 augustus)

Jackie keert terug bij de familie Walter in Colorado. Nieuwe liefdes, nieuwe keuzes, en heel wat drama staan haar te wachten. Een derde seizoen is al in de maak.

Hostage (21 augustus)

In deze vijfdelige politieke thrillerserie wordt de echtgenoot van de Britse premier ontvoerd. Tegelijk wordt de Franse president gechanteerd. De twee rivalen moeten samenwerken om een groots complot te stoppen.

Reality-tv

Love is Blind: UK – seizoen 2 (13 augustus)

De Britse versie van de populaire datingshow is terug. Kun je verliefd worden op iemand die je nog nooit hebt gezien? Seizoen 2 biedt weer drama, twijfels en verrassingen.

Animatie

Fixed (21 augustus)

Genndy Tartakovsky (Hotel Transylvania) regisseert deze animatiefilm over Bull, een hond die ontdekt dat hij de volgende dag gecastreerd wordt. Samen met zijn beste vrienden beleeft hij een laatste, wilde nacht.

Mononoke The Movie: Chapter II – The Ashes of Rage (14 augustus)

In dit vervolg keert de mysterieuze Apotheker terug naar het paleis van Ōoku. Daar moet hij de oorzaak achterhalen van een reeks angstaanjagende menselijke zelfontbrandingen.

