Dit zijn op dit moment de 5 meest bekeken Netflix-series in België

Heb je even niks te doen en geen zin om uren door Netflix te scrollen? Waarom niet gewoon kijken wat de rest van België aan het bingen is? Netflix stelt regelmatig een top 5 op van de meest bekeken series per land. Natuurlijk heeft iedereen z’n eigen smaak, maar hé – wie weet zit jouw volgende verslaving ertussen!

Adolescence

Een 13-jarige jongen wordt beschuldigd van moord. Zijn familie, een psychologe en de inspecteur proberen te achterhalen wat er écht gebeurd is. Spannend én mysterieus.

Gone Girls: The Long Island Serial Killer

True crime fans, deze is voor jullie. De zoektocht naar een seriemoordenaar in Long Island, verteld via de slachtoffers, hun naasten en de speurders. Beklemmend en intrigerend.

The Lady’s Companion

Elena wordt ingehuurd als chaperonne om drie rijke zussen aan een man te helpen. Maar tussen liefde, roddels en drama’s in de 19e eeuw ontdekt ze veel meer dan alleen potentiële huwelijken. Heerlijk kostuumdrama!

Caught

In het zuiden van Argentinië jaagt journaliste Ema op criminelen die steeds aan hun straf ontsnappen. Alles verandert wanneer ze een maatschappelijk werker ontmoet… die misschien wel meer weet dan hij laat uitschijnen. Spannend en meeslepend.

From Rockstar to Killer

In deze docu zie je hoe zanger Bertrand Cantat in 2003 zijn vriendin, actrice Marie Trintignant, doodslaat. Een schokkend verhaal dat Frankrijk diep verdeelde. Indringend en confronterend.

