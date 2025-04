‘House of the Dragon’: Eerste geheimen van het derde seizoen onthuld!

De productie van het derde seizoen van House of the Dragon is officieel van start gegaan. Dit nieuwe seizoen zal in totaal acht afleveringen tellen en bouwt verder op de originele HBO-dramaserie, gebaseerd op het boek Fire & Blood van George R.R. Martin.

De serie speelt zich 200 jaar vóór de gebeurtenissen van Game of Thrones af en duikt in de intrigerende geschiedenis van Huis Targaryen — de legendarische drakenruiters wiens interne conflicten het lot van de Zeven Koninkrijken bepalen. Hoewel de opnames volop bezig zijn, heeft HBO Max nog geen officiële releasedatum aangekondigd voor dit langverwachte seizoen.

Nieuwe gezichten

Seizoen drie verwelkomt enkele nieuwe namen in de cast. Zo speelt Tommy Flanagan de rol van Ser Roderick Dustin, en Dan Fogler kruipt in de huid van Ser Torrhen Manderly. Een opvallende toevoeging is ook James Norton, die Ormund Hightower zal vertolken.

Terugkerende cast

Vele vertrouwde gezichten keren terug: Matt Smith (Daemon Targaryen), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Rhys Ifans (Otto Hightower), Fabien Frankel (Criston Cole), Ewan Mitchell (Aemond Targaryen), Tom Glynn-Carney (Aegon II Targaryen), Sonoya Mizuno (Mysaria), samen met Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin en Abubakar Salim.

Regie van seizoen 3

De regie ligt in handen van Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh en Loni Peristere. Zij brengen samen een visuele en narratieve kracht die het universum van House of the Dragon verder verdiept en nieuwe dimensies geeft aan de spanningen en intriges.

De verwachtingen zijn torenhoog voor dit nieuwe seizoen, dat belooft dieper in te gaan op de machtsspelletjes, epische veldslagen en familiedrama’s waar de wereld van Game of Thrones om bekendstaat.

Via Streamnews.be