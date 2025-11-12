‘Freakier Friday’: Moeder en dochter ruilen opnieuw van leven op Disney+ (trailer)

Het langverwachte vervolg op de Disney-klassieker is eindelijk daar: Freakier Friday verschijnt op 12 november exclusief op Disney+.

Jamie Lee Curtis en Lindsay Lohan kruipen opnieuw in de huid van het legendarische moeder-dochterduo Tess en Anna Coleman. Het verhaal speelt zich af vele jaren na hun eerste identiteitsverwisseling. Anna (Lohan) is intussen zelf moeder geworden en staat op het punt om een samengesteld gezin te vormen. Maar wanneer de spanningen en emoties hoog oplopen, ontdekken Tess en Anna dat bliksem — letterlijk én figuurlijk — soms twee keer inslaat…

De film is geregisseerd door Nisha Ganatra (Late Night, Welcome to Chippendales) en gebaseerd op het iconische boek Freaky Friday van Mary Rodgers.

Een moderne en nostalgische komedie tegelijk, Freakier Friday brengt humor, chaos en hartverwarmende momenten die zowel oude als nieuwe fans zullen aanspreken.

Freakier Friday is vanaf 12 november te streamen op Disney+.

Via Streamnews.be