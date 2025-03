‘Deli Boys’: Ontdek deze komedie met een vleugje ‘Family Business’

Tussen zwarte humor en drugshandel is de serie Deli Boys nu te zien op Disney+, met een origineel en verrassend uitgangspunt. Maar is dat genoeg om te overtuigen?

Waar gaat het over?

Mir Dar en Raj zijn twee jonge mannen die altijd in de watten zijn gelegd door hun vader, Baba. Deze Pakistaanse immigrant kwam straatarm naar de VS, maar wist een imperium van buurtwinkels op te bouwen. Wanneer Baba plots overlijdt, ontdekken Mir Dar en Raj echter een schokkend geheim: hun vader had een verborgen crimineel leven.

De serie telt tien afleveringen van elk 30 minuten. Al snel wordt duidelijk dat Deli Boys geen gewone familiekroniek is: Baba, de grootmacht in de buurtwinkelbranche, komt op bizarre wijze om het leven door een golfbal tegen zijn hoofd. Vanaf dat moment worden zijn verwende zonen achtervolgd door de FBI. Want achter hun vaders schijnbaar onschuldige winkels schuilt een geolied drugsnetwerk.

Deli Boys voelt als een mix van The Godfather en Family Business, met een knipoog naar The Sopranos, maar dan met een focus op de Pakistaanse migratie in de VS. Een verborgen familiegeschiedenis waarin zakelijke belangen en geheimen met elkaar botsen.

Een vrouwelijke touch

De cast bestaat grotendeels uit relatief onbekende namen. Asif Ali speelt Mir Dar, terwijl Saagar Shaikh (bekend uit Ms. Marvel) in de huid van Raj kruipt. Een aangename verrassing is de aanwezigheid van Poorna Jagannathan (Never Have I Ever), die als Lucky een sterke vrouwelijke dynamiek toevoegt aan de serie.

Hoewel de serie vlot wegkijkt en de spanning goed wordt opgebouwd, ontbreekt het soms aan emotionele betrokkenheid. Het lot van Mir en Raj laat de kijker niet per se wakker liggen. Deli Boys zal wellicht niet de geschiedenis ingaan als een onvergetelijke serie, maar biedt een vermakelijke mix van komedie en misdaad.

Te zien op Disney+.

