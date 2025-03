‘Mufasa: The Lion King’ binnenkort te streamen op Disney+

Disney+ heeft aangekondigd dat Mufasa: The Lion King vanaf 26 maart te streamen zal zijn op het platform.

De film, geregisseerd door Oscarwinnaar Barry Jenkins, bevat gloednieuwe nummers van Lin-Manuel Miranda, waaronder het prachtige “I Always Wanted a Brother”. Met een indrukwekkende wereldwijde box-office van meer dan 700 miljoen dollar behoort de film tot de 10 grootste bioscoophits van 2024.



Het verhaal achter de legendarische leeuw

Mufasa: The Lion King duikt in het ongelooflijke levensverhaal van de geliefde koning van de Savanne. Rafiki vertelt de jonge leeuwin Kiara, dochter van Simba en Nala, over de legende van Mufasa. Hij krijgt daarbij hulp van de iconische Timon en Pumbaa, die met hun humor voor een luchtige noot zorgen.

Door middel van flashbacks ontdekken we hoe Mufasa als weeswelp alleen en kwetsbaar door het leven ging, totdat hij de charismatische Taka ontmoette – de jonge erfgenaam van een koninklijke bloedlijn. Deze toevallige ontmoeting vormt het begin van een avontuurlijke reis vol uitdagingen, vriendschap en gevaar. Terwijl een groep buitenstaanders samen hun lot probeert te vinden, worden hun onderlinge banden op de proef gesteld wanneer ze oog in oog komen te staan met een dodelijke vijand…

🔥 Mufasa: The Lion King, vanaf 26 maart op Disney+!

