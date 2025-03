Herbeleef het universum van Andor met een exclusieve recap voor seizoen 2 begint!

Nu de spanning rond seizoen 2 van Andor stijgt, geeft Disney+ fans een unieke kans om opnieuw in het meeslepende Star Wars™-universum te duiken.

Vanaf vandaag is een exclusieve samenvatting van seizoen 1 te bekijken op het YouTube-kanaal van Disney+. Deze korte, maar krachtige recap neemt je mee langs de belangrijkste gebeurtenissen en bereidt je voor op de langverwachte terugkeer van Cassian Andor.

HERBELEEF IN 15 MINUTEN DE HOOGTEPUNTEN VAN SEIZOEN 1

Met intense politieke intriges, constante dreiging en hoogoplopende spanningen speelt Andor zich vijf jaar vóór de gebeurtenissen van Rogue One: A Star Wars Story af. De serie legt de basis voor het verhaal dat uiteindelijk leidt tot A New Hope (1977). In het hart van deze opstand staat Cassian Andor, een man die aanvankelijk cynisch en onopvallend lijkt, maar gaandeweg uitgroeit tot een inspirerende leider met een epische bestemming.

Met in totaal 12 afleveringen, verdeeld over 4 hoofdstukken, keert Andor op 23 april terug. Disney+ brengt wekelijks een nieuw hoofdstuk met drie afleveringen uit.

