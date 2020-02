Vermageren was nog nooit zo gemakkelijk. Zelfs als je slaapt, verbrand je calorieën. Wil je ’s nachts nog meer afvallen? Houd dan zeker deze tips van dokter Michael J. Breus van The American Academy of Sleep Medicine in het achterhoofd.

1. Slaap voldoende

Als je wilt afvallen, moet je je niet alleen afmatten in de fitness, maar ook genoeg slapen. Tijdens je nachtrust maakt je lichaam immers de hormonen ghreline en leptine aan. die stoffen zijn verantwoordelijk voor je verzadigingsgevoel. Als je dus te weinig geslapen hebt, zal je meer honger hebben en dus meer eten.

2. Ga niet met een volle maag slapen

Tijdens je slaap kan je een zware maaltijd moeilijk verteren. Eet daarom niets meer een paar uur voor je gaat slapen. Heb je toch nog honger? Drink dan een proteïneshake. Volgens een onderzoek van de Florida State University verbrand je meer calorieën in dromenland als je eerst een shake met 30 gram proteïnen hebt gedronken. Bovendien herstellen proteïnen je spieren, en hoe sterker je spieren, hoe meer vet je lichaam kan verbranden tijdens het luieren.

3. Ga sporten

Focus niet enkel op cardio in de sportclub, maar doe ook spierverstevigende oefeningen. Je spieren helpen je immers met calorieën verbranden als je niets aan het doen bent.

4. Slaap in een donkere kamer

Berg je smartphone en digitale radiowekker maar op, want om een summerbody te krijgen, slaap je best in een pikdonkere kamer. Dat blauw licht slecht is voor je ogen en je nachtrust, wist je al, maar ook daglicht ban je beter uit je kamer met dikke gordijnen. Je lichaam kan dan immers meer calorieën verbranden.

5. Zet de verwarming uit

In een koele kamer val je meer af dan in een warme. Bij lagere temperaturen moet je lichaam immers bij de pinken blijven om niet af te koelen. Volgens een experiment uit het wetenschappelijke magazine Diabetes verbrand je 7% meer calorieën als je de temperatuur tot 18 graden laat zakken.

6. Geef stress geen kans

Ontspannen voor je naar dromenland vertrekt is cruciaal. Stress is immers een van de grootste boosdoeners als het om je nachtrust en gewicht gaat. Neem daarom uitgebreid de tijd om in rustmodus te komen. Lees een paar pagina’s uit je lievelingsboek, maak een boswandeling of knuffel nog even met je partner.

7. Drink water en thee

Wie goed gehydrateerd blijft, moet vaker naar het toilet en ontdoet zich dan ook van overtollige afvalstoffen. Drink ook voor het slapen gaan nog een glas water of een tas thee. Thee is immers extra vochtafdrijvend én ontspannend.

Het bericht Zo val je af tijdens je slaap verscheen eerst op Metro.