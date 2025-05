Ergonomische werkruimte inrichten? Zo doe je dat!

Of je nu van thuis uit werkt of op kantoor zit: een ergonomische werkplek is echt geen overbodige luxe. Je zit er tenslotte vaak uren aan een stuk, en een slechte houding kan na een tijdje voor serieuze klachten zorgen. Bovendien is het helemaal niet zo moeilijk om een werkplek comfortabel én gezond in te richten. Geen excuses dus, om er werk van te maken!

Start met de juiste stoel

Een goede bureaustoel is de basis. Let erop dat de stoel in hoogte verstelbaar is, een goede lendensteun biedt en dat je armen in een hoek van 90 graden kunnen rusten op de armleuningen. Je voeten moeten plat op de grond kunnen staan (of op een voetensteun) en je knieën mogen licht gebogen zijn. Het is misschien even een investering, maar je rug zal je dankbaar zijn.

Denk aan je schermhoogte

Je scherm moet op ooghoogte staan. Zo vermijd je dat je constant naar beneden of omhoog moet kijken, wat je nekspieren onnodig belast. Gebruik eventueel een laptopstandaard of een stapel boeken als je geen extern scherm hebt. Zorg er ook voor dat het scherm ongeveer een armlengte van je verwijderd staat. Zo vermijd je vermoeide ogen.

Verander regelmatig van houding

Lang stilzitten is niet goed voor je lichaam. Probeer daarom regelmatig te wisselen tussen zitten en staan. Een zit sta bureau kan je daar prima bij helpen. Het maakt het makkelijker om af te wisselen en zo hou je je lichaam in beweging, zonder je werkritme te onderbreken.

Vergeet de juiste verlichting niet

Ook goede verlichting is belangrijk, vooral als je vaak achter je computer zit. Kies voor natuurlijk daglicht als dat kan, en vul dit aan met een bureaulamp die je makkelijk kan richten. Vermijd verblinding of te fel licht dat op je scherm weerkaatst. Je ogen zullen veel minder vermoeid zijn op het einde van de dag.

Less is more

Hou je bureau overzichtelijk. Te veel rommel op je bureau kan afleidend zijn waardoor het moeilijker is om geconcentreerd te werken. Kies liever voor een paar functionele accessoires zoals een notitieboekje , een penhouder en misschien een plantje voor wat sfeer. Een zwarte bureau geeft trouwens een strakke, moderne uitstraling én past in zowat elk interieur. Extra bonus: vlekken zie je er minder snel op dan bij lichtere bureaus.

