Vandaag, 29 februari, is het weer zover: een schrikkeldag. Om de vier jaar omvat de maand februari 29 in plaats van 28 dagen. Maar waarom werd die extra dag aan de kalender toegevoegd?

Schrikkeljaren zijn nodig om onze kalender te laten stroken met de baan van de aarde rond de zon. Onze planeet doet er namelijk iets langer dan 365 dagen over – meer bepaald 365 dagen, 5 uur, 48 minuten en 45 seconden – om een volledige cirkel rond de zon te maken. De extra uren die de zon erover doet om de cirkel te vervolmaken stapelen zich elk jaar op, waardoor er elke vier jaar een correctie doorgevoerd moet worden.

Zonder die correctie zou de kalender niet meer gelijklopen met de baanbeweging van de aarde om de zon. Na honderd jaar zonder schrikkeljaren zou de afwijking zo’n 24 dagen bedragen.

Hail Caesar

Julius Caesar introduceerde in 46 voor Christus het eerste schrikkeljaar. Zijn Juliaanse kalender bevatte echter te veel schrikkeljaren – zijn regel was dat elk jaar deelbaar door vier een extra dag kreeg – waardoor paus Gregorius XIII 1500 jaar later een aanpassing doorvoerde: voortaan gold ook de regel dat jaren die deelbaar waren door 100 en niet door 400 géén schrikkeljaren waren. Zo was het jaar 2000 een schrikkeljaar, maar de jaren 1700, 1800 en 1900 niet.

In andere landen verschilt het systeem van schrikkeljaren: de Chinese kalender kent bijvoorbeeld elke drie jaar een schrikkelmaand. In Ethiopië krijgt de laatste maand van het jaar elke vier jaar een extra dag.

Verjaren op 29 februari

Volgens oude Britse tradities mag een vrouw haar man enkel ten huwelijk vragen op 29 februari. Het was bij wet verboden om als vrouw door te knieën te gaan, maar omdat sommige vrouwen te lang moesten wachten op een huwelijksaanzoek van de man werd er besloten om de vrouw één keer om de vier jaar toestemming te geven om de stap te zetten.

In België vieren 7.196 mensen op 29 februari hun verjaardag. Omdat de datum slechts om de vier jaar voorkomt, vieren de meesten hun verjaardag op 28 februari of op 1 maart. Bekende ‘schrikkelmensen’, mensen de geboren zijn op 29 februari, zijn rapper Ja Rule en de Spaanse premier Pedro Sánchez.

